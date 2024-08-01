【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)法說會落幕，第二季財報表現優異，單季每股獲利16.19元。展望第三季，由於智慧機拉貨高峰已在上半年發酵，故聯發科預計第三季營收持平。法人認為，AI手機將成為市場關注熱點。聯發科今(1)日股價反應第三季保守財測，股價開高後隨即翻黑震盪，午盤後跌幅約2.5%，摔下1200元大關以及5日線，最低觸1180元。
展望第三季，聯發科營收預計維持季持平，新興市場4G手機需求仍強，但5G手機需求有下降，毛利率推估也是呈現季持平。即使第三季有些微短期新舊產品交替期間調整，但第四季仍有傳統年底前鋪貨需求，故聯發科保持了全年營收增長目標不變，即美金營收成長mid-teens(14%~16%)百分比。
展望第三季，聯發科預期三大產品營收類別皆約略持平，反應市場的穩健需求。以美金對台幣匯率1比32.3計算，單季營收將介於1235億元到1324億元之間，季下滑3%至成長4%，較去年同期成長12%到20%。營業毛利率預估為47%±1.5%，季度費用率預估為30%±2%。
法人認為，聯發科天璣9300晶片組在非蘋果陣營手機市場市佔率20%，主攻Vivo、小米、OPPO中系機種為主。聯發科之天璣9300晶片組可支援，AI處理器APU 790，以提升生成式人工智慧性能。市場報告對於聯發科之天璣9300/9400系列晶片組，可能之AI機種滲透率為2000~4000萬支手機預估，若以一年智慧型手機出貨量Non-A機種約10億支機種，其中，高階機種比重20%估計，聯發科天璣9300系列晶片組，初期滲透率達10%~20%，預期聯發科之AI手機於2024年營收佔比重介於15~20%之間，搭載AI晶片組之AI手機成為市場熱點。
展望2024年，法人認為，聯發科天璣9300/9400晶片組的AI computing、AI tablets開始量產，預計未來將有更多AI Computing、AI Tablets採用，2024年底預計會推出天璣9400晶片組將聚焦於高階、旗艦手機，新品單價預期會比前一代天璣9300系列晶片組高出10~15%，且天璣9400晶片之NTU效能高出前一代40%，對於產品毛利率有利。
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