全球金融市場上半年表現佳，勞動基金運用局今公布最新績效，截至6月底，整體勞動基金收益達7993.2億元、收益率13.03%。其中，新制勞退基金收益率12.96%，收益5398.7億元，平均每人勞退金專戶可分紅4.2萬元。
此外，勞保局日前公布最新統計，今年5月勞退金總提繳人數757.4萬人，自願提繳人數112.6萬人，佔比14.87%，創歷年新高，相較去年同期增加10.6萬人。顯示國人對於退休理財越來越重視，自提勞退金人數增加。
勞保局表示，勞工自提退休金，可建立儲蓄習慣，增加勞退個人專戶累積金額；自提金額每年還可參與分配投資運用收益，請領時享有不低於銀行2年定存利率的保證收益保障；此外，自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅，享有賦稅優惠。
勞保局建議，勞工可儘早參加自願提繳退休金，提繳時間越長，可領取的退休金也越多，建議學生打工族或初入職場的社會新鮮人及早參加。另外，實際從事勞動的雇主、自營作業者、受委任工作者、不適用勞動基準法的勞工，也可於每月工資或執行業務所得6%範圍內，自願提繳退休金。
理財達人表示，以目前平均提繳薪資4.5萬元、若未自提只靠雇主提繳6%、資金報酬率4%、年資35年試算，退休時可累積247.3萬元，按月領為15453元。如果加上自提6%，則可累積494.7萬元，按月領30906元，比未自提多了一倍。
勞退金收益分紅也是一樣，上半年若達平均分紅4.2萬元，代表勞退專戶金額累積達32.4萬元，如果自提6%，專戶中的金額倍增，同樣的薪資與提繳年資，分紅就會有8.4萬元了。
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