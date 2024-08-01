巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯政治局主席哈尼雅7月31日在伊朗遇刺身亡，路透報導稱，哈瑪斯前主席馬夏艾（Khaled Meshaal）可能重返領導層，成為哈瑪斯的新領袖。他1997年時任主席時，曾在約旦遭以色列特工毒殺未遂，最終獲解藥逃過一劫，因而聞名於世。
據報導，哈瑪斯消息人士透露，預計馬夏艾將被選為哈瑪斯最高領導人。現年68歲的馬夏艾出生於約旦河西岸，在第3次中東戰爭爆發後，他的家人逃離約旦河西岸地區，此後他一直在阿拉伯世界的其他地方流亡。哈瑪斯1987年成立後，馬夏艾成為科威特分支的領導人，1992年成為哈瑪斯政治局的創始成員，並於1996年至2017年間擔任主席。
在馬夏艾擔任主席的翌年，他在約旦首都安曼街頭時，突遭兩名假扮加拿大遊客的以色列情報機構摩薩德特工，在其左耳注入一種神祕毒藥，導致他當場陷入昏迷。約旦警方立即逮捕兩名疑犯，威脅以色列交出解藥，否則將在廣場上絞死兩人，並廢止與以色列的和平條約。以色列最終被迫交出解藥，讓馬夏艾得以倖存。
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