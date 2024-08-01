晶圓代工龍頭台積電在7月趕在最後1天發布ESG永續報告書，同時首次揭露人權報告、永續影響力評價報告，並結合氣候、自然相關財務編制企業暨自然報告，台積電表示，除了謀求本業的最大成就，也持續在深化永續管理。

台積電2023年度的永續報告書涵蓋5大主題，除了持續更新《聯合國永續發展目標行動報告》、《重大性分析報告》外，首度揭露《人權報告》、《永續影響力評價報告》。

其中《人權報告》採用聯合國開發計劃署（UNDP）的勞工權利、環境權利、表達與參與、性別平等、服務與產品責任、治理與安全共6大面向，同時針對「職場人權氛圍調查」，設計、發報供應鏈人權議題的補充問券，展開全面性的人權盡責調查。

至於《永續影響力評價報告》則是導入哈佛商學院的影響力加權會計（IWA）與價值平衡聯盟（VBA）開發的方法學，以及全球影響力投資聯盟（GIIN）的衝擊報導與投資標準（IRIS＋）。