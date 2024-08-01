聯準會連續8次維持基準利率，不過因通膨與就業數據也暗示9月將降息，資金早流入債券並已連續31週買超，然法人表示，目前持續看好股市後市，建議資金應股債全方位布局。

富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，聯準會一如市場預期維持利率不動，然而，因通膨與勞動市場取得明確進展為聯準會提供降息訊號，主席鮑爾透露9月開啟降息循環。儘管此次利率會議沒有前瞻性指引，惟會後聲明與鮑爾之記者會仍釋出強烈訊號。整體而言，富達認為今年圍繞在聯準會貨幣政策之不確定性已大幅下降，至於2025年之政策，將取決於美國大選結果，及未來貿易與財政政策的發展。

富達進一步指出，美國經濟軟著陸(低成長與低通膨)之機率升高，由於成長與通膨出現放緩，預估聯準會將加入降息行列，而寬鬆之金融條件應不至於出現衰退風險，因此對於風險性資產維持正面觀點，維持股票投資評等為「加碼」，對於信用債維持「中性」投資評等。考量地緣政治尾端風險升溫，及美國大選之不確定性，投資策略建議以全球優質股息策略，搭配美元優質債券做為主要核心資產配置，以對抗市場波動，並看好日股與科技股長線展望。