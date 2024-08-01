勞動基金運用局今（1）日公布受衛福部委託經營的國保年金到6月底持股前十高，台積電以32.95％穩居第一名，也比去年底持股28.45％增加4.5個百分點。

國保年金到6月底止，加計自營及委外代操合計持有台股前十大股依序為：台積電32.95％、鴻海6.63％、台達電4.99％、富邦金3.48％、中華電3.39％．國泰金3.29％、廣達3.16％、聯發科2.74％、兆豐金1.79％、台灣大1.75％等。

至於自營部位前十高股依序為：台積電38.25％（較去年底33.64％大增4.61個百分點）、鴻海8.05％、台達電5.36％、中華電4.33％、富邦金4.17％、國泰金4.14％、廣達2.58％、聯發科2.49％、兆豐金2.24％、台灣大2.16％等。