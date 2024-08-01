全市場關注的7月底美國聯準會利率會議終於結束，會中釋放如果通膨持續降溫，可能下個月就會開始放鬆貨幣政策，會後投資人信心大振，今日台股開盤，債券ETF漲勢明顯，盤中熱門的長債ETF包括國泰美債20年(00687B)、元大美債20年(00679B)，漲幅都有超過1％以上；投等債如元大投資級公司債(00720B)、國泰投資級公司債(00725B)、復華公司債A3(00789B)等同樣呈現上漲趨勢。
從已公布的多項經濟數據亦支持9月降息可能性，最新出爐的美國7月民間就業人數增加12.2萬人，增幅是六個月來最低，勞工薪資成長幅度也創下三年新低，美國勞動市場明顯降溫。此外，芝商所FedWatch 7／31資料顯示，目前聯邦基金期貨投資人預期， 9月降息的預期則高達100％，認為降息1碼的機率達86％；降息2碼的機率則為14％。
市場專家指出，債券價格開始上揚，代表市場已經開始提前反應，歷史資料顯示，投等債的市價會提早反應Fed降息預測，從1989年以來的歷次降息循環，在Fed宣布降息之前，投等債價會領先起漲，若在降息前1個月時進場，並且持有1年，投資級公司債報酬率有8.63％，但非投等債卻是-1.98％，下個月如果聯準會宣布降息，現在就是債券價格還在低檔的最後甜蜜點。
但是美國選情不定，市場雜音仍在，在挑選債券ETF時，會建議以投資等級債為主，選擇違約率低、持債中沒有次順位債的債券ETF為首要標的，觀察目前市場中規模超過千億元的投等債ETF，其中國泰投資級公司債(00725B)即符合以上條件，加上平均到期殖利率逼近6％，最近幾次都是債券ETF配息王，上次配息年化配息率高達7％，是近期ETF榜上的熱門人氣投資標的。
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