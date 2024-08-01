韓國官方1日公布，拜晶片銷售強勁所賜，7月出口增幅創近半年來之最，不過遜於市場預期，凸顯中國需求能否持續復甦的疑慮。

身為亞洲第四大經濟體的韓國，7月海外銷售較去年同期勁揚13.9％至574.9億美元，增幅超越6月的5.1％，並且寫下今年1月以來最快速成長。

不過此結果遜於市場預期，分析師原估上月出口可望大增18.4％。

韓國上月半導體出口額躍升50.4％，創連續9個月上揚，IT產品出口同樣成長，但汽車出口則下滑9.1％，主要受到車廠進入夏季假期所致。

就地區來看，對美國的出口額攀升9.3％，為連續12個月成長，對中國出口勁揚14.9％至114億美元，創21個月高點。

HI Investment Securities首席經濟學家Park Sang-hyun表示，上個月的數據有點令人失望，出口動能似乎走疲，中國是關鍵市場，但近期跡象浮現該國經濟復甦能否持續的疑慮。