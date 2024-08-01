綜合港媒報導，外電引述消息人士稱，美國考慮進一步限制中國取得先進人工智慧（AI）記憶晶片。不過，華府仍未對此有最終定案，最快可能於8月宣布限制中資公司從美光、SK海力士及三星等記憶晶片生產商，取得先進記憶晶片的新措施。
消息人士指出，美國認為，取得HBM2、HBM3及HBM3E等技術開發的先進記憶晶片，有助於中國在生成式AI領域方面取得進展，因此須作出限制。
美國商務部及上述提及的公司拒絕評論相關消息。美光很大程度不受新限制影響，因為中國去年已經禁止該公司產品進入中國市場。
綜合港媒報導，外電引述消息人士稱，美國考慮進一步限制中國取得先進人工智慧（AI）記憶晶片。不過，華府仍未對此有最終定案，最快可能於8月宣布限制中資公司從美光、SK海力士及三星等記憶晶片生產商，取得先進記憶晶片的新措施。
消息人士指出，美國認為，取得HBM2、HBM3及HBM3E等技術開發的先進記憶晶片，有助於中國在生成式AI領域方面取得進展，因此須作出限制。
美國商務部及上述提及的公司拒絕評論相關消息。美光很大程度不受新限制影響，因為中國去年已經禁止該公司產品進入中國市場。
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