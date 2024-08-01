全家（5903）旗下全盈支付鎖定綠色族群，自5月底開放「減碳贏家」服務，攜手歐萊德、奉茶行動、配客嘉、WeMo Scooter 威摩科技等企業及品牌，在指定通路使用全盈＋PAY參與低碳行動或綠色消費，即可累積個人專屬「減碳紀錄」。短短兩個月已新增近萬人會員開通服務，並累積上百萬減碳紀錄。
即日起，減碳紀錄達指定門檻可兌換Apple Watch Series 9碳中和手錶、艾瑪絲洗髮精等多項「減碳驕傲禮」。
全盈支付「減碳贏家」服務，依據會員的綠色消費或行為，提供相關演算累積減碳紀錄，即可兌換碳中和、具碳足跡標籤認證或相對環境友善的永續產品與服務。目前已有超過3萬處低碳支付點，並持續廣納跨領域永續生態夥伴，包含全家便利商店4,200店通路，購買指定碳標籤商品、「友善食光」鮮食產品、借用循環杯、自備環保杯皆可獲贈減碳紀錄。
同時，只要在全民喝水零廢運動推動者「奉茶行動」App打卡喝水就可獲得153g減碳紀錄、透過網購選擇「配客嘉」循環包裝，成功歸還後可為地球減少一次性包材，並可累積380g減碳紀錄。其他包含零碳美妝先驅「歐萊德」、共享電動機車品牌「WeMo Scooter 威摩科技」等跨領域企業，指定支付點消費或租用都可以累積減碳紀錄，全盈支付持續積極布局食衣住行育樂各領域的永續品牌，將減碳行為融入消費者生活各層面。
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