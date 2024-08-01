勞動基金運用局今（1）日公布到6月底止，勞保基金持有台股前十大持股，台積電（2330）續以42.11％居冠，並且比去年底持股35.76％大增6.35個百分點，另對鴻海（2317）持股也躍升至6.59％居第二名。

勞保基金到6月底止，包括自營及委外代操合計持有台股持股前十高依序為：台積電42.11％、鴻海6.59％、台達電5.04％、中華電4.43％、富邦金3.6％、國泰金3.3％、廣達2.54％、聯發科2.48％、兆豐金1.89％、台灣大1.78％等。

勞保基金自營部位到6月底持有台股前十大持股依序為：台積電44.96％（較去年底38.94％大增6.02個百分點）、鴻海6.74％、台達電5.27％、中華電4.91％、富邦金3.88％、國泰金3.66％、聯發科2.3％、廣達2.23％、兆豐金2.09％及台灣大1.98％。