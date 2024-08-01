【時報記者郭鴻慧台北報導】國產(2504)集團與崇越(5434)科技集團建越科技正式成立重置資源科技公司。重置資源科技總經理林嘉政指出，第4季就可以開始出貨，預期每月混凝土出貨量將達8000至1萬立方米，今年至少要拚損益兩平，有機會獲利，明年度EPS將有機會挑戰2.5元！目標希望在5年內可以掛牌上市。
重置資源科技國產持股7成、崇越持股3成，資本額2億元，未來崇越集團的建越科技負責回收晶圓廠的細料、面板廠的廢玻璃，國產回收危老、都更等建築物拆除的廢料，再交由重置資源處理成混凝土。
林嘉政指出，公司要賺的並不是廢棄物處理的錢，而是利用這些廢棄物回收製成低碳混凝土再出售。他說，公司會嚴格挑選供應商，要做到滿足公司的品質要求才會收，由於收取原料價格相對來說較低，屆時出售混凝土的價格將會較目前市場價低1成左右，挾著低碳、價格又較低，對產品競爭力十分有信心。
重置資源科技提供的「綠色建材解決方案」重要系列產品包括再生混凝土、減碳近半的「綠混凝土」，以及低碳混凝土系列產品。
國產建材與建越科技也強調，重置資源科技公司不僅扮演著科技業實踐循環經濟的最佳捕手角色，同時也為營建產業的ESG減碳願景，提供截至目前為止最佳的解決方案之一，這跟科技業不斷創新的DNA、發展更多創新的需求是不謀而合的！
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