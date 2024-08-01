幾乎一半的全球失智症病例可以被預防或延遲，根據一項研究，專家們列出了14個風險因素。

《衛報》報導，預測到2050年，全球癡呆症患者人數將近三倍增至1.53億，研究人員警告這對健康和社會照護系統構成了迅速增長的威脅。與失智症相關的全球健康和社會成本每年超過1兆美元。

然而，在《The Lancet》期刊發表的一份報告中，全球27位頂尖失智症專家得出結論，實際上可以避免或延遲的病例遠比之前認為的要多。

《The Lancet》失智症委員會表示，針對14個可改變的風險因素，從童年開始並持續到整個生命過程，可以預防或延遲45％的失智症病例，即使人們的壽命延長。這些發現是在美國的阿茲海默協會國際會議上提出的。

研究的主要作者、倫敦大學學院的利文斯頓（Gill Livingston）教授在接受《衛報》採訪時表示，越來越清楚的是，數百萬人可以並且應該做更多的事情來降低失智症的風險。

利文斯頓在阿茲海默協會國際會議上表示：「世界上許多人認為失智症是不可避免的，但事實並非如此。我們的報告得出結論，您可以大幅提高不發展失智症或推遲其發作的機會。」

她補充道，所有年齡層的人，從兒童到老年人，都可以採取措施來降低發展該疾病的風險——該疾病目前尚無治療方法——或至少推遲其發作。

根據最新的證據，報告增加了兩個與9％失智症病例相關的風險因素。大約7％的病例與中年時期（約40歲起）高低密度脂蛋白或「壞」膽固醇有關，而2％的病例則歸因於晚年未治療的視力喪失。

這些新風險因素是2020年《The Lancet》委員會所確定的12個因素的額外補充，根據利文斯頓的說法，這些因素合計約占36％的失智症病例。這些因素包括教育水平低、聽力障礙、高血壓、吸煙、肥胖、抑鬱、身體不活動、糖尿病、過量飲酒、創傷性腦損傷、空氣污染和社會孤立。

專家們在報告中寫道：「預防的潛力很高，總體而言，通過消除這14個風險因素，幾乎一半的失智症病例理論上可以被預防。這些發現為失智症提供了希望。

利文斯頓表示，還有新的證據顯示，降低失智症風險不僅可以增加健康生活的年限，還可以減少失智症患者在健康不佳中渡過的時間。

她說：「健康的生活方式，包括定期運動、不吸煙、中年時期的認知活動（包括正式教育之外的活動）和避免過量飲酒，不僅可以降低失智症風險，還可能推遲發作。」

這意味著那些發展失智症的人將在較短的時間內與之共存，利文斯頓補充道：「這對個人生活質量有巨大的影響，也為社會節省了成本。」

利文斯頓表示，人們可以做的最簡單的事情之一是，如果他們主要是久坐不動的，則在日常生活中融入一些運動，無論是散步還是坐著做運動。

為了在整個生命過程中降低失智症風險，《The Lancet》委員會提出了13項建議，包括為有聽力損失的人提供助聽器，減少有害噪音暴露，以及從約40歲開始檢測和治療高膽固醇。

其他建議包括為所有人提供視力損傷的篩檢和治療，並為兒童提供高質量的教育，以及在中年時期保持認知活躍。

在同時發表在《The Lancet Healthy Longevity》期刊中的一項獨立研究中，研究人員以英國為例，模擬了實施這些建議的一些經濟影響。

他們發現，針對風險因素的公共衛生干預措施可以通過降低失智症發病率和幫助人們更長久且健康地生活，節省40億英鎊（51.4億美元）的成本。

阿茲海默協會的首席政策和研究官卡爾卡赫（Fiona Carragher）表示：「一些失智症風險因素，如喝酒和運動，可以通過改變生活方式來管理，但許多因素必須在社會層面上解決。」

她指出：「社會孤立、教育不平等和空氣污染超出了個人的控制範圍，需要政府和行業之間的公共衛生干預和聯合行動。」

阿茲海默研究英國的研究執行董事科爾哈斯（Susan Kohlhaas）博士警告說，年齡和遺傳仍然是失智症的最大風險因素。

但她表示，發現還有幾個其他健康和生活方式因素在起作用是一個好消息，因為這為個人和政府提供了“巨大的機會，以制定預防措施，減輕失智症對社會和親人帶來的沉重負擔。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。