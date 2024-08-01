【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股1日開高後，一度最高漲到2,794.11點，展現重回2800整數關卡的企圖心。目前，大盤在2,792.23點，漲21.54點或0.78%。同時，韓元也走升。

韓國官方資料顯示，因半導體表現強勁，當地7月出口已連續第10個月成長，年增13.9%，達到574億美元。其中，晶片出口金額年增50.4%，達112億美元，連續9個月增加。同時，增幅也連4個月都在50%以上。

不過，韓國晶片族群卻傳出利空消息。彭博社報導，美國正考慮採取一項新措施，不讓三星電子、SK海力士以及美光供應高頻寬記憶體（HBM）晶片給中國大陸，且可能馬上要實施。

不過，對三星電子股價似乎影響不大，盤中一度上漲0.24%，SK海力士也漲1.54%。電池族群出現反彈，包括LG Energy Solution大漲2.16%，三星SDI更是大漲3.13%。韓元兌一美元在1367.2價位附近，韓元大幅升值9.3元。