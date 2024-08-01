「存對股才有獲利，存錯股只會愈存愈賠」

財經雪倫曾上過一支「誰說存股一定賺」影片，裡面提到：存對股用定期定額搭配不定期不定額（逢低加碼）未來有機會獲得更好的總獲利金額；很重要的前提是「選對股」。

如果不會選股，那麼投資ETF是相對簡單的方式，至少不是釘孤支投資一檔個股全押注在上面；ETF是投資至少10家以上（以00757來說）的公司，也有到上百家的公司，就算其中一家營運有困難也不至於整檔ETF掛點；即使ETF下巿，投資人還是可以分配到這檔ETF的剩餘淨值，不至於歸零。

過往台塑是有名的定存股，雪倫在很久以前買過它，記得當時買價大約50元左右，後來小有獲利就賣掉了；台塑股價近4年最高118元，今天（8/1）盤中股價58.4元，跌了一半以上；近4年配息13.4元，就算加上配息，股價一張還是賠了4.6萬左右；這是為什麼雪倫耳提面命以過來人的經驗一再提醒不要為了股息賠了價差，對於存股族來說，重要的是持股成本；以台塑而言，如果買在118元，就算它以股價60元每年配息5元計算，也要11.6年才能打平。

或許雪友會說我可以再逢低加碼，那要台塑跌的更低再加碼才有意義，這樣才能降低平均成本，而且怎麼知道台塑會跌到哪裡？如果真的再打對折，跌到30元有多少人敢買？台塑現在面臨的是大體環境的問題，不是一時半刻可以解決的。

投資朋友要思考的是「資金效益」，如果手上資金有限再逢低加碼等它未來回檔，值得嗎？還是轉換到效益更高的標的上？不要跟投資標的談戀愛，我們都不大能確保這輩子能一直愛某個人了，何況是投資呢！

雪倫總結二個重點：

1.選對股才適用定期定額＋不定期不定額。

2.資金有效益問題，選錯股、績效不好要勇於面對處理，未來才會更好。

擷取自「財經雪倫」。

※本文獲得「財經雪倫」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。