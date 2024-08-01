【時報記者張漢綺台北報導】為滿足網購取貨多元付款、點數如貨幣的生活應用，統一超(2912)7-ELEVEN即日起擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵EC包裹到店取貨付款金額，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。

統一超7-ELEVEN經營OPENPOINT生態圈，自2014年領先同業推出OPENPOINT點數生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，持續創新服務、吸引1,800萬名會員愛用，包含線上線下跨通路消費累點、跨通路點數折抵消費、跨通路會員載具抽獎送點數等豐富生活體驗，自2022年起領先同業推出「點數折抵門市代收」服務，陸續開通停車費、水費、電費、瓦斯費、牌照稅、綜所稅、雙北環保兩用袋、雙北專用垃圾袋、郵票、指定電信費、指定包裹取貨付款金等，累計至今點數折抵代收項目突破30項，已協助會員用點數省下上億元的生活開銷，持續創新點數生活應用，讓點數好集、好用、好生活。

統一超表示，為滿足網購取貨多元付款、點數如貨幣的生活應用，去年領先同業推出的OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，看好未來零售OMO發展，7-ELEVEN交貨便提供的門市店取包裹服務為線上串聯線下、深入消費者日常消費的重要橋梁，目前已與超過6萬多家海內外電商平台合作。

統一超7-ELEVEN即日起結合OPENPOINT生態圈推出的點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務再進化，只要是7-ELEVEN合作包裹到店取貨付款的網購平台，網購下單選7-ELEVEN取貨付款，到門市櫃檯領包裹結帳，直接開啟OPENPOINT APP會員條碼中的點數折抵動態條碼，即可以1點OPENPOINT折抵1元貨到付款金額，好記又好用! 8月5日至8月11日推出OPENPOINT會員限定到7-ELEVEN取貨送「7元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP，兌換截止日為8月14日。