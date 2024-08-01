【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美股半導體類股暴漲，沒想到沒有激勵日股，日經指數反而崩跌上千點。早盤結束時，日經指數暫收38,094.24點，重挫1,007.58點或2.58%。東證收2,707.07點，也大跌87.19點或3.12%。

分析師表示，日股跌這麼多，主要是日本央行突然把利率調升至0.25%，重回全球金融海嘯時期2009年最高。不過，部分晶片類股不受影響，因為可能拿到美國半導體出口禁令的免死金牌，像是飆升15.4%的愛德萬測試，以及翻紅上漲0.23%的東京威力科創等。

日圓匯價反轉開始急遽轉強，1日交易時，兌一美元匯價已升破149關卡，目前在148.51至150.32之間游走。日圓走升不利以出口為主的日企，尤其是汽車族群，例如，豐田暴跌6.2%，本田重挫4.6%，日產也狂跌5%。

雖然日本有機會在2024年結束之前再度升息，銀行類股獲利可期，但這些日本銀行業者因短期漲勢過大，也出現回檔現象，像是日本最大金融集團三菱日聯大跌2.66%，三井住友金融大跌2%，瑞穗金融也跌0.7%。