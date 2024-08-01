【時報-台北電】美國聯準會9月降息預期升高，今早台股狂喜強彈逾400點。金融股利多吸引買盤布局，官股金控華南金(2880)除息行情預熱，產險股第一保(2852)、旺旺保(2816)強勢表態。截至發稿，第一保上漲2.4%領軍金融股，華南金落居第二。
華南金盤中觸及28.55元最高，午盤在28.5元狹幅震盪，成交量已來到2.9萬張。華南金113年度擬派利1.3元(現金股利1.2元、股票股利0.1元)，將於8月13日除息，目前殖利率達4.32%吸睛；觀察籌碼面，外資昨日回補8055張，內資持續力挺，三大法人轉買超9680張。
兆豐金113年度擬派利1.8元(現金股利1.5元、股票股利0.3元)，表定8月8日除息，目前殖利率接近3.5%，不過今日股價表現相對平淡。
金融股除了獲利亮眼，優於外界預期的股利政策、高股息ETF資金挹注都是吸引外資追捧的原因。回顧7月台股震盪之際，外資反向加碼金融股將近335億元，更是重金押寶金控雙雄富邦金(2881)、國泰機(2882)及官股銀指標兆豐金(2886)。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：