【時報-台北電】美國聯準會9月降息預期升高，今早台股狂喜強彈逾400點。金融股利多吸引買盤布局，官股金控華南金(2880)除息行情預熱，產險股第一保(2852)旺旺保(2816)強勢表態。截至發稿，第一保上漲2.4%領軍金融股，華南金落居第二。

華南金盤中觸及28.55元最高，午盤在28.5元狹幅震盪，成交量已來到2.9萬張。華南金113年度擬派利1.3元(現金股利1.2元、股票股利0.1元)，將於8月13日除息，目前殖利率達4.32%吸睛；觀察籌碼面，外資昨日回補8055張，內資持續力挺，三大法人轉買超9680張。

兆豐金113年度擬派利1.8元(現金股利1.5元、股票股利0.3元)，表定8月8日除息，目前殖利率接近3.5%，不過今日股價表現相對平淡。

金融股除了獲利亮眼，優於外界預期的股利政策、高股息ETF資金挹注都是吸引外資追捧的原因。回顧7月台股震盪之際，外資反向加碼金融股將近335億元，更是重金押寶金控雙雄富邦金(2881)、國泰機(2882)及官股銀指標兆豐金(2886)。(編輯：廖小蕎)

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