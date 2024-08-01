【時報記者林資傑台北報導】量測儀器大廠致茂(2360)營運報喜，2024年第二季獲利優於預期，並看好下半年營運優於上半年，美系外資對此調升今明2年獲利預期，將目標價自320元調升至360元、維持「加碼」評等，激勵今（1）日股價開高後放量勁揚7％至322.5元。
美系外資出具報告，指出致茂第二季毛利率、營益率及稅後淨利均優於市場預期，隨著人工智慧（AI）需求增加，系統級測試（SLT）設備和光子（Photonics）解決方案將帶動下半年營運成長，系統單晶片（SoC）測試設備動能則可能趨緩，下半年半導體業務估與上半年相當。
美系外資認為，AI高速運算（HPC）的散熱設計功率（TDP）持續增加，將帶動SLT設備規格不斷升級，有助平均售價（ASP）和毛利率提升。而應用於先進封裝製程的量測設備，目前正處於客戶認證後期，可能為下半年營運帶來更多成長空間。
至於致茂本業的電力電子量測設備業務，上半年雖受到電動車相關應用疲軟影響，但公司預期下半年將因季節性旺季需求而有所回升，尤其是來自消費電子和伺服器領域。美系外資預期，致茂量測及自動化檢測（ATE）業務今年營收將季減個位數百分比。
美系外資看好AI將持續推動SLT、光子及伺服器功率測試領域營收成長，鑒於優於預期的第二季獲利及更強勁的營運後市，調升致茂今明2年獲利預期各4％，據此將目標價自320元調升至360元、維持「加碼」評等。
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