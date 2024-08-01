受惠美聯準會（Fed）釋出9月降息訊息，激勵美股走揚，台指期1日早盤強力反彈，指數盤中高點暫報22,728點，目前暫報22,601點，上漲317點，成交口數約7.1萬口；電子期上漲20.9點，報價1,204.55點；金融期上漲11.2點，成交價2,075點，微台指報價22,626點，大漲342點。
美股周三在半導體股及大型科技股強勁表現推動下，主要指數皆收漲。聯準會7月FOMC會議宣布維持政策利率不變，符合市場預期，主席Powell並未明確承諾9月會議將降息，但多次暗示若聯準會獲得其期望的數據，則會討論降息的可能性。
而財報部分，Boeing（＋2.0％）公布財報結果優於預期上漲。美股主要指數皆上漲，Nasdaq指數上漲2.64％，標普500指數上漲1.58％，道瓊指數上漲0.24％，費半指數上漲7.01％。
凱基投顧認為，聯準會維持利率不變，但是關注風險由通膨過高風險改為通膨與勞動市場雙重使命風險，顯示聯準會後續降息將不僅考量通膨降低進展，勞動市場風險的增溫也將成為聯準會降息原因。
另美失業率已上揚至4.1％，不過失業率上揚主要是受到勞動供給增加所致，直至6月解雇率並未明顯上揚，但是7月中旬之後初請失業救濟人數有異常增溫，留意後續勞動市場風險。
關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨成交價9,676.5點，上漲62點，布蘭特原油期貨參考價2,595.5點、富櫃200期貨上漲144點，成交價10,314點、臺灣永續期貨成交價11,761點，上漲174點、臺灣生技期貨上漲54點，成交價4,394點、半導體30期貨上漲81點，來到6,039點、航運期貨成交價180.85點，上漲2.25點。
國外期貨部分，美國那斯達克100期貨上漲458點，暫報19,667點、美國費城半導體期貨上漲229點，來到5,314點、英國富時100指數上漲62點，成交價8,386點。
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