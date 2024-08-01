降息意味濃厚，美股四大指數全紅，台股方面亦同步大漲重新站回季線，資深分析師幫投資人畫出兩大重點，一旦成立將是邪惡第五波中5-5波的啟動訊號；分析師指出，經歷修正不少AI股「小狗和老人不再那麼遙遠」，緯穎就是一例；此外，台積電、鴻海、廣達今日表態突圍，若站上加守穩951元、194元、282元、1230元，就是多頭正式止跌上攻的關鍵訊號。
美股方面，道瓊站穩所有均線；費半、那指重站5日均線，翻多機會浮現；台股方面，受輝達、Meta大漲帶動，今日跳空站回季線，就技術面來看，日線MACD慢線仍在0軸上、柱狀體大幅度縮腳後。
摩爾投顧分析師江國中指出，未來只要觀察 2兩個重點：一，站上5日均線22645點，守穩季線22340點不破；二，日線MACD柱狀體翻紅；兩者一旦成立，將是邪惡第五波中5-5波的啟動訊號；他分析，AI股從7/11高點24416點修正至今，不少AI股的股價經歷修正，「小狗和老人不再那麼遙遠」，季線乖離不僅出現明顯收斂，更有多檔AI股季乖離變成大負數。
以伺服器指標股緯穎為例，緯穎通吃輝達、超微、英特爾訂單，AI伺服器占比達50%，長線獲利向上無虞；技術面來看，7月季線從乖離+17修正到最低-25，股價殺逾3成，一度跌破半年線，明顯超跌，盤勢止穩後，即從最弱勢變成最強勢AI股；另外，台股AI三本柱台積電、鴻海、廣達今日表態突圍，台積電、廣達已順利守住季線，接下來將挑戰最後的月線反壓；而廣達則是站回半年線。
江國中預期，接下來台積電、鴻海、廣達、聯發科能站上加守穩951元、194元、282元、1230元，就是台股多頭正式止跌上攻的關鍵訊號；他建議，今日台積電、鴻海兩檔指標股領先出現關鍵上攻，代表低檔布局的時間進入最後倒數，可在今年、明年EPS爆發的AI股中，鎖定相對低基期，趁AI拉回支撐轉強時擇優布局。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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