審計部近日發布報告再度提及數位身分證相關議題，國民黨委員許宇甄批評是賴清德擔任行政院長任內推動，沒有經過完善評估貿然推動、浪費公帑。但事實上數位身分證的推動歷程，最早可追溯回2015年馬英九執政時期研擬發行新式「晶片身分證」，已是推動數位身分證政策的開端。
賴清德於2017年9月就任行政院長，該政策2016年內政部早已規劃上路，2019年喊卡是蘇貞昌任內，藍營為何要衝著賴清德來？有內政部基層公務員就透露，「數位身分證其實是早在馬英九政府就決定的政策，蔡政府接手後持續」，認為國民黨當過執政黨不可能不知道自家政策，但將重大政策當成政治鬥爭工具，「實在看不下去」。
該名內政部基層公務員表示，數位身分證原稱「晶片身分證」，在馬英九執政時期就已經提出，2015年內政部即開始研擬將身分證結合自然人憑證功能，推出新式晶片身分證，時任內政部長陳威仁當時也多次對外公開宣布該計畫，「新聞報導都找得到」，凡走過必留下痕跡。
對此，資安學者李忠憲於今年3月6日接受廣播專訪時也表示，「不論是藍綠執政，數位身分證一直都在推行」，當時馬英九執政時期首推該政策，後被總統蔡英文、副總統賴清德擋下，「那時候賠的錢比現在損失更多倍」。
至於國民黨委員從許宇甄、王鴻薇、徐巧芯等人不間斷造謠抹黑，社群平台Threads上也有網友表示，「去中央社搜晶片身分證的新聞，當初是在馬囧時期開始說要用晶片身分證，蔡政府時期還被說不用是很落後的」，反諷「數位身分證是馬英九的德政」。
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