引領AI趨勢的輝達股價自6月18日高點135.58美元，一度拉回至103.73美元，波段跌幅高達23.49％。但昨日聯準會宣布利率連八凍，並釋出九月可能降息的訊息，激勵科技巨頭再度領漲。輝達股價單日暴漲12.81％，昨日收盤後仍持續上漲3.67％。網通霸主博通昨日漲幅也達到11.96％，並於盤後續漲2.17％。
AI雙雄競相暴漲，帶動科技巨頭代表性指數FANG＋指數昨日漲幅達到3.44％。追蹤該指數的統一FANG＋ ETF（00757），1日一開盤就大漲3.49％至88.9元，站回五日均線之上。
觀察00757成分股，另有META、微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果、特斯拉、網飛及雪花，都是AI時代各應用領域的主要玩家，包括軟體、雲端服務、電動車及社群網站等。
法人表示，聯準會本次利率會議的鴿派態度，為即將啟動的降息循環鋪路。利率調降將帶來豐沛資金，有望提升股市評價，尤其是高成長的科技股。雖然短線美股將持續受到美國大選的不確定性影響，呈現高檔震盪，但今年股市預計仍為多頭格局。在AI長線成長趨勢不變的情況下，科技股仍為布局首選，建議投資人在股市震盪之際分批進場，把握未來科技股爆發性成長的投資機會。
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