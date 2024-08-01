8／10將迎來七夕情人節，台中頂級牛排「THE WANG」即日起至8／31，每天都是情人節，為愛侶們推出「愛歷久蜜新」限定套餐，可品嚐融入桂花、蜂蜜打造的專屬前菜、沙拉、頂級厚切丁骨牛排主餐以及甜點，佐以法國粉紅酒代表「米諾蒂酒莊M系列粉紅酒」單杯買一贈一，限量席次已開放預約。
「THE WANG」位於台中七期燙金地標，商圈週邊囊括台中知名約會景點，更是情侶們「儀式感」大餐的首選，獲網友肯定為「台中最佳求婚餐廳」之一。今年七夕以「花、蜜、夏季」為靈感，選用桂花、蜂蜜等元素，打造七夕限定套餐，象徵愛侶關係歷久「蜜」新。即日起開始販售到8／31，期間到店享用七夕限定套餐，再享「米諾蒂酒莊M系列粉紅酒」單杯買一送一，手工採摘優質葡萄釀成粉色酒液，口感明亮清新，香氣十足，是法國代表性的粉紅酒品牌。
「THE WANG」七夕限定套餐包含專屬沙拉「仲夏香氣」引入夏季的意象，時令蔬果搭配卡門貝爾乳酪醬與羅勒油，侍餐師桌邊澆淋桂花蜂蜜油醋，令人食指大動。雙人主餐「經典之境」選用美國Prime等級厚切丁骨牛排，高達25盎司，歷經乾式熟成28天，炙烤出迷人起司風味，桌邊優雅灑落麥卡倫雙桶12年酒香，可同時品嚐到紐約客的口感及鮮嫩多汁的菲力，主廚會將骨邊肉回烤，更多一款酥香帶勁口感。
單人主餐「愛的藝術品」嚴選日本A5和牛肋眼，完美大理石紋油花，炙烤後油脂豐潤、外酥內嫩，搭配松露洋芋千層與甜菜根，滋味豐富。餐後甜點「秘蜜花園」，帶著桂花清香的焦糖蘋果內餡慕斯為主角，搭配白桃烏龍茶凍，裝飾以糖漬水蜜桃與精緻蝴蝶脆餅，侍餐師桌邊呈獻煙霧繚繞的桂花釀冰沙，帶來視覺與味覺雙重滿足。
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