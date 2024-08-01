【時報-台北電】今日三大指數小幅開低後震盪走低，創業板指、深證成指盤中跌超1%。午間收盤，滬指報2932.14點，跌0.22%；深成指報8671.30點，跌0.95%；創指報1665.62點，跌1.33%。

板塊方面，網約車繼續走強，通達電氣、海馬汽車、江西長運漲停，電聲股份突然拉升觸及20CM漲停。

機器人板塊反覆活躍，方正電機走出3連板，東方精工、中大力德、雷賽智能等跟漲。

商業航天延續強勢，航天晨光5連板，春暉智控20CM漲停，大業股份、星網宇達、航天長峰觸及漲停板，佳訊飛鴻、航天宏圖漲超10%。

下跌方面，互聯網金融跌幅居前，海印股份跌停。

白酒板塊持續下探，迎駕貢酒領跌低位震蕩，山西汾酒、古井貢酒跟跌。

房地產板塊高開低走，陸家嘴領跌。整

體來看，兩市個股呈普跌態勢，下跌個股逾3000檔。(編輯：邱致馨)

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