香港信報報導，最新數據顯示，財新7月中國製造業採購經理指數（PMI）降至49.8，較6月下降2個百分點，創9個月低位，亦為自去年11月以來首次低於榮枯線，景氣水平明顯下滑。
大陸統計局7月31 日公布的數據也顯示，7 月製造業 PMI 為 49.4，較上月降 0.1 個百分點，連續第三個月低於榮枯線，也不如經濟學家原估的 51.5。
從財新中國製造業PMI分項數據來看，製造業仍然呈現供給好於需求的格局。生產指數連續9個月維持在擴張區間，不過7月僅略高於榮枯線，生產擴張幅度有限。需求側表現更為弱勢，新訂單指數自2023年8月以來首次落入收縮區間，投資品類和中間品類的新訂單量下降，消費品類保持增長。
製造業就業穩定，7月就業指數連續11個月位於收縮區間，但僅略低於榮枯線。消費品製造商用工規模增長，投資品類和中間品類用工量輕微下降。新訂單減少，導致採購量指數2023年10月以來首次位於榮枯線下，企業不願意增加生產資料庫存，原材料庫存指數今年以來首次位於榮枯線下。
製造業企業家樂觀情緒略有回升。7月生產經營預期指數從6月的低點回升，但仍然低於長期均值。雖然新訂單量減少導致新接業務總量下降，但是企業仍然相信業務拓展和新產品問世，將有力促進銷售的改善。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業供給略有擴張，內需下降，外需穩定，採購量下降，原材料庫存減少，就業收縮程度趨穩，價格水平承壓，製造業企業樂觀情緒略有回升。國內有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是當前最為突出的問題。穩增長、促就業、保民生，加大政策刺激力度，推動前期政策落地見效，更大力度激發市場活力和內生動力，當是近期政策工作重點。
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