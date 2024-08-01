全球最大的智慧手機晶片生產商高通發布本季營收展望雖然超出預期，但該公司執行長亞蒙（Cristiano Amon）指出，鑑於手機出貨量從長期低迷中逐漸反彈，預期今年手機出貨量不是持平就是只有個位數增幅。受此影響，高通盤後股價從上漲逾6％轉而下跌超過1％。
高通在7月31日美股盤後發布到6月23日為止的會計年度第三季財報，整體營收年增11％達93.93億美元，在主要部門方面，手機相關營收成長12％到59億美元；汽車相關營收則飆升87％到8.11億美元。淨利增長18％到21.29億美元，每股盈餘(EPS)為2.33美元，與上年同期相比也成長了25％。
此外它還預測到9月23日止的本季營收為95億至103億美元，分析師預估平均值為97億美元，至於EPS為2.45至2.65美元，分析師預估為2.45美元。
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