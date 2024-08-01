勞動基金運用局今（1）日公布舊制勞退基金到6月底止，持股仍以台積電（2330）居第一名，持股比率攀升至36.6％，較去年底的29.32％大增7.28個百分點，另受到關注的是，舊制勞退基金持股也AI化，台塑（1301）及中鋼（2002），均遭剔除至十名之外。
舊制勞退基金到6月底加計自營及委外代操，對台股持股前十高依序為：台積電36.6％、台達電4.55％、聯發科3.64％、中華電3.64％、鴻海3.36％、富邦金3.07％、廣達2.9％、統一2.68％、兆豐金2.3％、台灣大1.99％。
至於自營部位持股前十高股依序為：台積電46.25％（較去年底38.51％大增7.74個百分點） 、台達電5.39％、中華電5.18％、富邦金3.92％、統一3.35％、聯發科3.28％、兆豐金3.14％、廣達2.88％、台灣大2.85％、鴻海2.7％等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：