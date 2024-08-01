勞動基金運用局今（1）日公布舊制勞退基金到6月底止，持股仍以台積電（2330）居第一名，持股比率攀升至36.6％，較去年底的29.32％大增7.28個百分點，另受到關注的是，舊制勞退基金持股也AI化，台塑（1301）及中鋼（2002），均遭剔除至十名之外。

舊制勞退基金到6月底加計自營及委外代操，對台股持股前十高依序為：台積電36.6％、台達電4.55％、聯發科3.64％、中華電3.64％、鴻海3.36％、富邦金3.07％、廣達2.9％、統一2.68％、兆豐金2.3％、台灣大1.99％。

至於自營部位持股前十高股依序為：台積電46.25％（較去年底38.51％大增7.74個百分點） 、台達電5.39％、中華電5.18％、富邦金3.92％、統一3.35％、聯發科3.28％、兆豐金3.14％、廣達2.88％、台灣大2.85％、鴻海2.7％等。