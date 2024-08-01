勞動基金運用局今（1）日公布到6月底前十大持股，台積電（2330）以29.07％穩居第一，但比去年底的24.73％大增4.34個百分，另對鴻海（2317）持股排名由去年底的第五名拉升至第二名，持股比率為6.27％，較去年底增加3.14個百分點。

新制勞退基金包括自營及委外代操合計，到6月底止持股前十高分別為：台積電29.07％、鴻海6.27％、聯發科4.21％、廣達3.59％、 台達電3.43％、富邦金2.55％、奇鋐2.29％、國泰金1.92％、中華電1.85％、中信金1.55％。

至於自營部位持有前十高依序為：台積電46.88％（去年底為40.92％大增5.96個百分點），第二名至第十名依序為鴻海7.19％、台達電4.39％、聯發科3.97％、富邦金3.72％、國泰金3.71％、中華電3.44％、兆豐金1.93％、台灣大1.92％、廣達1.81％。