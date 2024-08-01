為感謝股東長期支持與愛護，亞洲藏壽司（2754）發放股利後再加碼回饋「股東優待券」，款待股東到店體驗！今天公布113年「股東優待券」申請辦法，8月14日除權（息）交易日前仍持股3,000股（含）以上股東即符合資格，並於9月5日起開放申請。
亞洲藏壽司表示，凡在除權（息）交易日113年8月14日前持股達3,000股的股東，可申請2張500元優待券，價值共計1,000元。持股達5,000股，可申請4張500元優待券，價值共計2,000元；持股達10,000股，可申請10張500元優待券，價值共計5,000元。申請期限從9月5日至10月4日截止，逾期不受理。為免權益受損，符合資格的股東們，把握時間上投資人網站股東優待專區」申請，將於10月下旬陸續以掛號寄出。
亞洲藏壽司（2754）自2021引進日本母公司股東優待制度，回饋股東優待券，連三年兌換率高達九成，股東用來店體驗，展現投資信心。股東優待券等同現金抵用券，適用於全台門市，單次消費不限張數抵用，股東們能帶著家人和朋友，到店感受藏壽司的美味與服務。亞洲藏壽司表示，來台10週年展店計畫如期進行，公司並堅守美味、安心、舒適有趣三大企業核心理念，提供消費者更好的用餐體驗，提升營運感謝股東的支持。
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