【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】彭博社1日指出，應用材料（Applied Materials）根據晶片法案（CHIPS and Science Act）向美國政府申請興建矽谷研發中心的補助金時，沒想到竟然被拒絕。
知情人士跟彭博社爆料，美國商務部已表示，不金援這家半導體材料工程解決方案大廠，想在舊金山灣區南部Sunnyvale市內，建造一座投資金額在40億美元的廠房。
早在1年前，應材就已公布要蓋這座預計2026年完工的工廠計畫，當時也希望藉由晶片法，能拿到聯邦政府的補貼。但從4月的一份報告中得知，應材這個工程想要得到美國政府的補助確實有困難度。
拜登政府曾說過，在宣布晶片法案的補助規定後，申請書從全球各地如雪片般飛來，實在太踴躍了。對於以上消息，已有超過30年經驗的半導體生產設備大廠應用材料，並沒有回應。
美國這個晶片與科學法，在2022年8月被拜登總統簽字後隨即成為法律，握有高達2,800億美元左右的補助權力，主要是希望能重振美國晶片製造的研發產業。迄今，已有在美國設廠的半導體業者拿到共約390億美元的補助金，包括台積電、三星電子以及SK海力士等。
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