聯準會(Fed)利率連8凍，主席鮑爾放鴿表示，通膨、就業正在降溫，9月降息將是選項，美股大漲慶賀。美股達人「股股知識庫」表示， 台股債券ETF非常熱，推薦規模前6大千億ETF，今年來報酬幾乎轉正，今(1)日也全跳空上漲，還點名3檔搶手貨：00687B、00937B、00945B，以00945B殖利率近8%最甜，因為是非投等債，當經濟衰退時，違約風險也會比較高，不適合全押。

以下為「股股知識庫」全文：

美國降息呼聲逐漸升高，資金轉進債券日趨明顯，帶動國內的「債券ETF投資熱」，如今整體受益人數突破170萬人，88檔ETF規模約 2.54兆台幣，今年可望挑戰3兆。

近一步觀察，截至上週，無論受益人數、規模，前三高皆為長天期的「元大美債20年」、「群益ESG投等債20 」、「國泰20年美債」等債券ETF，為何投資人會如此熱烈地投入到債券市場？今天一次搞清楚。

日圓強升更確認降息成定局

日圓升值打擊股票、黃金等資產（資料來源：彭博）

而不只是資金動向在暗示我們降息即將開始，今年狂貶的日圓，也在上周開始出現大幅升值的情況，要知道日圓今年以來對於美元都是一直呈現貶值，但是這個月日圓近期大幅回升約4％，而最關鍵的轉折現象，就是7/11公布CPI數據以及上週的PCE數據符合甚至超乎預期。

其背後的邏輯在於是全球套利交易的重要關鍵，該交易利用日本等低收益的貨幣，為高收益貨幣提供資金，進而達到套利的效果，然而當聯準會(Fed)將於 9 月降息的預期不斷增強時，這種套利交易將會遭遇阻礙。

這種現象，也是套利交易的去槓桿化，我們知道過去日本近乎為零利率，而美國的利率在升息之後，兩國之間的利差將會更為擴大，因此借貸日圓買美債、美股或是大宗商品（黃金等原物料）成為國際主流，只是在日本今年第一次升息的時候，以及市場預期美國將要步入降息週期，這才導致國際資金搶著還日圓資金，使日圓強升又引發更多的資金回流，以及做空日圓的資金也快速平倉，而這背後的關鍵邏輯，就是市場認同日美兩國的利差將要縮小了，而且就在不遠的將來。

降息循環 債券ETF表現佳

近期許多投資人湧入長天期債券的懷抱中，這是因為長天期債券ETF持有「存續期間」較長的債券標的，其距到期的時間也越久，而債券對市場利率的變動敏感，當一檔債券的存續期愈長，代表只要市場利率稍有變化，債券價格也會有較大的波動，意思是當降息真正開始，長天期債券基本上會有高於短天期債券的利差出現，投資人自然也想鎖定利率下降時，能賺取資本利得的機會。

而據美國商務部上週五（26日）公布，6月個人消費支出（PCE）物價指數月增率0.1%，符合預期；年增率則由前月的2.6%，降至2.5%，寫下近4個月來最低增幅。PCE持續降溫的跡象，也為未來降息增添支持力道，以下筆者整理規模超過千億的長天期美國國債與投資等級公司債提供給讀者參考。

6檔逾千億美債ETF比一比（股股知識庫提供）

是時候透過債券加強風險保護！

而就過去而言，一般來說美國零售數據開出或是GDP好於預期時，通常美債殖利率就會開始攀升，然而上週很不一樣的是，美國第2季GDP明顯優於預期，但美債殖利率卻沒有任何攀升，這說明了什麼？

其實就是指，當降息預期明確後，通膨的數據就不再有巨大的影響力，聯準會不會再因為好的經濟數據，而擔心通膨去影響降息的預期，這指的是9月，因為現在的降息預期，已經不是建立在經濟數據與通膨數據上，而是更貼近於就業市場與失業率上，當降息預期越來越明確時，就很難撼動債券市場的走勢。

市場現在關心的是降息的幅度，而非降不降息，當降息幅度越大，代表經濟越有可能出現問題，經濟越有問題，對於股市來說就有越大影響，這時候透過國債或是高評級的債券，去獲得債息與風險保護，是很好的時間點。

債券評級該選誰？專家：3檔熱門首選

3檔熱門債券ETF首選（股股知識庫提供）

那最後來看投資人最關心的債券標的，如果我們能夠確認債券的轉折點已經到來，該投資哪種債券會最有用呢？

近期比較熱門的3檔債券，分別對應國債、投資等級公司債與非投資等級公司債，很明顯非投資等級債具有最高的殖利率，又是月配息，對有現金流需求的投資人來說是很好的選擇，凱基投信的基金經理鄭翰紘指出，短天期美國非投資等級債，因為其存續期間短，且利率敏感度低，相對於公債提供了更高的殖利率。

只是要特別注意，凱基美國非投等債(00945B)是非投資等級債券，該債券與其他投資等級或是國債相比，承受的風險更高，該種債券之所以會被評價為非投資等級債券，表示發行公司或政府的還款能力相對較差，因此它們通常面臨較高的違約風險，當經濟環境不佳或信用環境惡化時，非投資等級債券更可能下跌，並不具備國債抗風險的能力。

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※免責聲明：本文獲得《股股知識庫》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。