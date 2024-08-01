【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工大廠聯電(2303)營運報喜，2024年第二季毛利率、獲利表現及第三季展望均優於市場預期，美系外資出具最新報告調升獲利預期，維持「加碼」評等、目標價自58元調升至60元。聯電股價今（1）日開高勁揚6.94％至53.9元，早盤維持逾6.5％漲勢。
美系外資認為，聯電具備在成熟製程晶圓代工競爭中脫穎而出的能力，此點在強勁的第二季財報及第三季展望中獲得支持。在市場空方認為毛利率將維持甚至低於30％狀況下，聯電第二季毛利率達35.2％，排除匯率影響後為約34％，仍遠優於財測30％展望。
而聯電預期第三季營收將再季增約5％，略優於美系外資預期。公司表示，客戶庫存水位維持健康水準，但AI以外的半導體需求恢復非常緩慢，維持今年晶圓代工業營收成長4～6％、未涉足AI半導體的成熟製程晶圓代工業持平預期。
而聯電的22奈米高電壓製程一直備受市場關注。聯電表示，客戶對12奈米製程展現高度興趣，公司正設法加快發展進度，目標2026年量產時程不變。美系外資預期，12奈米製程將在5年內貢獻聯電約15％營收，至2028年達約120億美元。
美系外資預期聯電今年營收將成長4％，市占率將在不影響獲利能力狀況下成長。鑒於有利的匯率趨勢及較低的營運成本，將2024～2026年獲利預期分別調升11％、5％和3％，目標價自58元調升至60元、維持「加碼」評等。
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