【時報-台北電】聯準會主席鮑爾放鴿，美股昨夜全面收高，輝達噴漲12.81%，台積電ADR飆升7.29%、聯電ADR更暴衝12.72%，激勵今早台股一開盤即強彈347.05點、報22546.40點，直接躍過5日線、季線，目前最高達22652.21點、大漲452.86點，叩關10日線；盤面各大類股幾乎全面揚升。其中，神山概念股在老大哥台積電(2330)一早便彈回5日線喊衝下，族群士氣大振，扮演今日台股反攻大將之一。

台積電家族成員精材(3374)今早一路奔高改寫新天價，采鈺(6789)、世界(5347)也攜手穩高，惟創意(3443)持續消化「報」憂利空，股價開高後落於平盤上下狹幅震盪、表現相對疲弱。

此外，供應鏈神隊友也紛紛跟上助陣。盟立(2464)爆量閃紅燈，致茂(2360)強漲近6%、飛過月線，京鼎(3413)也放量衝高逾半根停板、一度叩關季線，家登(3680)則續漲逾6.5%、衝過5日線企圖登月，而近期疲弱的M31(6643)也跟上腳步續彈逾4%，短線剽悍攻高的昇陽半導體(8028)盤初回測5日線後、再度翻紅漲約1%。

分析師指出，超微(AMD)上季營利雙好，第三季財測超乎市場共識，帶動美股周二股價盤後大漲，昨夜美股再受鮑爾放鴿等利多激勵，由科技股帶頭彈升，也提振台股士氣。分析師表示，AMD基本面亮眼，將對美股發揮聲援作用，而美銀證券估算，蘋果仍為台積電最大客戶，2024～2025年營收占比約1/4，輝達居次、AMD占比1成左右居第三，AMD是否能接力輝達推動台積電走出近日頹勢，值得關注。

精材(3374)下半年獲利樂觀，7月共獲三大法人買超1萬811張，股價連3日走強，今日續寫257盤中新天價，為最搶眼台積概念股。精材受惠3D感測元件封裝及12吋晶圓測試逐步進入手機新品拉貨旺季，法人看好第二季獲利將加溫，此外，新廠土建工程預計今年第四季完工，明年第二季按照需求裝設機台，新廠初期將鎖定晶圓測試和成品測試業務擴充，將是明年重要營運動能來源。(編輯：李慧蘭)