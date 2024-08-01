《國際油價》憂供油中斷 8/1原油電子盤延續漲勢

【時報-台北電】憂中東衝突擴大，原油電子盤延續漲勢，因哈馬斯領導人在伊朗遇襲身亡，以色列與哈馬斯在加沙持續十個月的戰爭，可能導致中東地區大規模的戰爭，進而造成該地區石油供應中斷，提振油價延續前一日強勁漲勢，周四(8/1)截至臺北時間上午11點30分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-9月原油期貨上漲0.5美元，報每桶78.41美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.37美元，報每桶81.21美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)