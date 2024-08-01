【時報-台北電】周三美股AI晶片股強彈，並帶動費城半導體指數漲7%，台股AI多頭指標台積電(2330)跳空開高觸及10日線，鴻海(2317)也續強；台積電領軍，老AI廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)等聯袂反攻5日均線，光寶科(2301)法說會後拉漲停，台達電(2308)今日下午法說會前股價亦強勢。
美國聯準會(Fed)主席鮑爾釋出9月可能降息消息，加上券商看好，NVIDIA周三收盤飆漲近13%，AMD漲4.3%，台積電ADR大漲7.29%，且盤後皆續漲。台積電今跳空開高，以及AI權值股鴻海(2317)、廣達(2382)等上揚，電子股主攻，台股開高後維持高檔震盪。
台股AI雙強台積電及鴻海本波均強守季線之上，台積電今早觸及10日線後壓回，鴻海領先突破200元及10日均線關卡。
鴻海今天上午首度開放位於內湖的showroom；今年鴻海科技日將在10月8日和9日舉辦，展示規模預計倍增，內容以AI為主軸。
光寶科今年上半年每股盈餘為2.4元，光寶科總經理邱森彬表示，今年下半年將恢復成長，不過上半年營收仍呈年減，全年要做到成長會比較辛苦。亞系外資最新報告維持光寶科「優於大盤表現」評等，光寶科今盤中股價強勢攻上漲停109元，站上季線大關。
光寶科液冷散熱布局初步底定，光寶科總經理邱森彬7月31日在法說會上透露，Sidecar已順利取得輝達全球唯三RVL（推薦供應商）資格，另現正在審查中的In-Row CDU，如順利，應可於8月底過關，下半年開始出貨。
台達電(2308)公布第二季獲利創七季新高，每股賺3.83元，今下午舉行法說會，股價盤中漲逾2%進逼前波歷史新高價。AI伺服器成為台達電業績助力，上半年EPS 6.05元同登歷年同期新高，今年全年業績再挑戰歷史新高紀錄。（編輯：沈培華）
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