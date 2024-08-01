【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)法說落幕，第二季業績強勁，惟對第三季財測相對保守，主要是智慧機補貨潮主要集中在上半年，3家美系外資針對聯發科出具最新研究報告，儘管聯發科第三季僅預估和第二季持平，但長線來說，外資仍看好聯發科在AI智慧機、企業級ASIC的發揮空間，故均維持聯發科買進或加碼評等，目標價落在1420~1588元。

美系外資表示，聯發科第三季營收財測低於預期，主因是智慧型手機庫存回補都已經在上半年完成，為聯發科強調，此為庫存周期的影響，而不是存在任何基本的需求問題。聯發科第二季庫存天數為72天(高於第一季的66天)，仍處於健康水準，單季毛利率為48.8%，高於47%的預期，這得益於更好的產品組合。

聯發科認為，得益於GenAI(生成式AI)，智慧手機的更新換代週期將縮短，美系外資表示，在蘋果推出Apple Intelligence之後，大陸智慧手機品牌能否在Edge AI技術上趕上，將式大陸市場將是關鍵。在大陸市場以外，Android手機可能依賴於谷歌的Gemini nano LLM(大型語言模型)，然而，大陸的Android智慧手機是否真的能趕上iOS 18中Apple Intelligence的使用者體驗，因為在大陸本土市場，在不同的智慧手機 OEM平臺上整合不同的LLM並不容易。儘管聯發科執行長蔡力行認為上述擔憂是有道理的，但他也說，Meta的LLama LLM是面向大陸的開源專案，還看到大陸的智慧手機生態系統正在努力為這個非常大的終端市場推出GenAI應用程式。此外，聯發科的天璣9400晶片將嵌入68-70 TOPS的NPU，以更低的功耗用於AI，因此，聯發科對即將到來的AI智慧手機更換週期持樂觀態度。

最後，針對台積電漲價議題，聯發科認為台積電晶圓成本的增加應該是整個行業的，而不是專門針對聯發科的，而且聯發科將會把晶圓價格上揚反映在成本中。美系外資認為，如果AI功能能夠為終端使用者增加價值，預計增加的成本可以轉嫁。上述整體看法，現階段維持聯發科加碼評等、目標價1588元。

另一家美系外資表示，聯發科第二季業績超出市場預期，主要得益於產品群組的持續改善，聯發科預計，第三季度收入前景將與第二季持平，大致符合市場預期(惟略低於該美系外資先前的預估)。聯發科希望其旗艦智能手機SoC業務收入今年年增長上看50%，惟聯發科卻保持了全年營收增長目標不變，即美金營收成長mid-teens(14%~16%)百分比，另外，聯發科對進入其他國際品牌的潛力持樂觀態度，預計三星也將在2025年在其高端行動裝置中採用更多聯發科的旗艦SoC(系統單晶片)。現階段對聯發科保持樂觀態度，並預計它將能夠從邊緣人工智慧的起飛中受益，故維持聯發科買進評等、目標價1420元。

還有一家美系外資認為，聯發科第二季業績強勁，獲利率較高，這要歸功於更好的產品群組。聯發科維持其2024年營收預估不變，美金營收成長mid-teens(14%~16%)百分比，毛利率落在46~48%之間，聯發技仍然有信心在2024年實現其旗艦產品市場營收年增長超過50%(2023年為70%)，並表示這種強勁態勢將持續到2025年。聯發科將在10月推出天璣9400，該產品採用台積電的N3處理技術，並預計與上一代天璣9300相比，第一波客戶採用得型號更多。

此外，該美系外資還談到，企業級ASIC(客製化晶片)的商業機會仍然是法說會中關鍵討論點，目前看來，聯發科管理階層比上一次法說更加積極，認為聯發科靈活的業務模式將帶來更多商機，也重申其對2028年數據中心定製計算市場TAM(包括AI加速器和定製CPU)的預估，認為市場規模上看450億美元(2024年為120億美元)、復合年增長率為43%，聯發科也可望在2026年看到有意義的相關業績貢獻。除此之外，車用部分，聯發科也將持續和輝達合作。現階段維持聯發科買進評等、目標價1460元。