電商行銷服務商第一網站公司1日宣布飛比澳洲正式推出「綠色永續消費產品」專區，協助消費者更有效率篩選具備合格綠色認證的商品，並預期雙11前提供台灣版綠色專區。
第一網站董事長盧大為表示，飛比進入澳洲約一年的時間，迅速與eBay、Amazon、Farfetch、MyTheresa、ASOS等逾500家電商進行導購合作，現已能搜尋超過5,700萬筆商品資訊，並透過合作電商所提供的資料源註記出綠色產品，也期望能與台灣電商開展類似合作，於永續專區給臺灣消費者。
從PwC的消費者之聲調查可發現，消費者願意為符合特定環境標準的商品多支付 9.7％ 的費用，但從 Statista 的調查報告也反映消費者擔心商家對其產品的綠色聲明的真實性，如何避免買到漂綠產品已然成為消費者需要額外花時間鑑別的事項。
飛比使用者能在「綠色永續消費產品」專區輕鬆找到並購買「純素商品、天然有機、有機棉、澳洲本土商品、竹炭製品、無塑與無毒／無香料」的產品，包含服飾配件、美妝保養、家用品與電子產品等。
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