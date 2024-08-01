青年安心成家購屋優惠貸款精進方案，正式迄今滿一周年，根據住展雜誌統計，可即買即用新青安的新成屋案，這一年來北北桃開案戶數達2,798戶，比起前一年2022年8月到2023年7月的2,323戶增長2成，新青安也給予建商一定的推案信心。
住展雜誌發言人陳炳辰表示，新青安主要包括貸款年限長達40年，寬限期可享5年，房貸額度最高來到1,000萬元，核貸成數最高8成，以及房貸利率不到1.8％，而最受惠的莫過於總價1,500萬元以內的產品，先前財政部亦指出近乎8成的新青安案件都是在此總價水位內。
惟以台北市來說，新成屋要壓低到這價碼有一定難度，搭不上順風車就沒有強行推案必要，這一年來推出新成屋的可售戶數都在50戶以內，建商態度傾向保守。
桃園在這段時間的新成屋推案為1,070戶，而新青安實施前一年則是652戶，成長了64.1％。
新北市近一年來則有1,589戶的新推成屋量，較之前增幅14.9％。
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