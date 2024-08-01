勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金截至6月底止，運用規模為6兆7,496億元，至6月底之評價後收益數為7,993.2億元，收益率13.03％，6月份金融市場表現穩健，單月收益數為1,919.4億元。

若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆3,686億元，收益率為13.11％。

勞動基金運用局指出，回顧6月金融市場表現，雖有歐洲選舉不確定性因素干擾，惟美國5月CPI與核心CPI年增率持續放緩至3.3％及3.4％，通膨數據表現穩定，且市場對於AI應用需求持續樂觀看待，6月份主要金融市場延續多頭上漲格局。

勞動基金運用局表示，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，俾以保障勞工經濟生活，爰各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（103~113.06）平均收益率為6.72％，國保基金近10年多（103~113.06）平均收益率為7.27％，長期投資績效穩健。

運用局說明，整體而言，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。