第一財經報導，據小米汽車微博8月1日消息，7月小米SU7交付量超1萬輛，8月交付量將持續破萬，預計11月提前完成全年10萬台交付目標。

小米汽車此前發布的小米SU7交付量，4月完成交付7,058台，5月交付8,630台，6月交付量超1萬輛。

開市進展方面，小米汽車7月新增16家門店，涵蓋三座新城市：濟南、常州、長春。截至目前，小米汽車門市累計開業包括全國交付中心30家，銷售門店102家，服務門店58家。

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