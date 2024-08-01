行政院長卓榮泰日前接受《日本經濟新聞》專訪，行政院1日公布訪談逐字稿，針對核能議題，卓揆表示，2030年是新能源開發的關鍵時機，如果沒有安全、核廢料的問題，而且世界潮流、台灣共識都能接受，應該開放討論，「未來的核能」解決不了今天的問題，但有任何的可能。
卓榮泰日前接受日本媒體訪談時談及核三廠1號機除役，他說，今天它已經不可能延役，但是以後會不會重新再運轉、再啟動，也許《核子反應器設施管制法》會改變（指修法），但是，就算啟動延役，未來3年半到5年要做很多安全體檢、設備更換、耐震檢查，這都不一定能夠完成。
卓榮泰直言，設備更換會不會完成，他不知道；耐震的檢查會不會符合標準，現在都沒有人敢講，因為當初核三廠是沒有經過耐震檢查的，當時不知道它是在斷層上面。他說，如果都一切順利的話，核三廠1號機未來3年半到5年是沒有辦法發電的，「要靠它來彌補（電力缺口）是不可能的事情」。
卓榮泰說，在2029、2030年前，它沒有辦法補充任何電力，只能在新的能源綠能，已經在進行中的電廠，或是再多增加一些創能部分來做考慮。
至於2030年之後呢？卓榮泰說明，若新的電廠能夠接起來，包括最重要的LNG第四接收站，到2033年電力供給將增加到1786萬瓩；2030年是新能源開發的關鍵時機，「新的能源如果沒有安全的問題，沒有核廢料必須處理的問題，而且世界的潮流和台灣的共識都能夠接受，我覺得應該是開放討論的」。
卓榮泰強調，未來的核能解決不了今天的問題，但是未來的核能都有任何的可能，「我們都可以去討論」。
此外，行政院發言人陳世凱今日補充，卓揆並未在專訪中提到2030年將重啟核電，現階段行政院的工作重點，包括將興建中的電廠如質、如期地完成，未來將持續開發多元綠能。除了目前運轉中的風力、光電、水力，未來也將對氫能、地熱等「新能」擴大研發。
陳世凱指出，卓揆在專訪中也強調，核能除了安全議題，仍要面對核廢料的議題，在討論核能的能源選擇之前，更要理性務實地來面對核廢料處理問題。
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