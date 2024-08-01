退撫基金今（1）日公布到6月底止前十大持股，其中，護國神山台積電仍穩居第一，且持股比率攀升至39.56％，比去年底的31.1％大增8.46個百分點。

退撫基金加計自營及委外代操合計，持有台股前十大成分股，台積電以39.56％遙遙領先第二名的鴻海持股5.28％，接下來第三至第十高依序為聯發科3.59％、廣達2.6％、台達電2.54％、富邦金1.94％、中華電1.68％、中信金 1.57％、奇鋐1.38％、日月光投控1.35％。

至於國內自營前十大持股中，對台積電持股更高，逼近五成，到49.4％，比去年底的38.3％大增11.1個百分點，接下來依序為鴻海5.05％、聯發科3.29％、中華電2.62％、台達電2.59％、富邦金1.97％、廣達1.82％、統一1.73％、台灣大1.72％、日月光投控1.72％。