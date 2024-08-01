7月最後一天！台股自年初以來累計報酬為24%左右，是全球主要股市中最高的！同期間，費城半導體指數約22%、日經225指數約17%。
但是，若扣除台積電，台股截至7月底，才漲了11.5%，而台積電今年以來，從585元開盤，到波段高點7月11日的1,080元，漲幅高達85%！
這幾年，身上沒有積積的人（嗯？），心情一定很複雜⋯
不過，大漲的結果，讓台積電佔大盤超過3成，佔「台灣50指數」更是超過5成，影響甚大。
當然市場有一些應對機制，譬如有一些ETF會設定個股權重上限，基金方面，則是個股權重不能超過10%、還有最近被討論的「窄基指數」，美國投資人不能交易台指期等等。
這些「台積電條款」我覺得沒有好壞，如果你很看好台積電，除了直接買個股，也可以買沒有設定權重上限的ETF，但如果你會在意個股對投資標的影響巨大，就可以在選ETF的時候，觀察它的個股權重有沒有設定上限。
※本文獲得「林帝佑 X Smart理財佑佑班」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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