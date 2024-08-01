股市暴漲暴跌 誰挺得住？台股基金、ETF抗跌前10強出列

台股從7月11日歷史高點重挫，甚至跌破季線，儘管和台股相關的台股基金、ETF也同步下跌，不過，各檔基金跌幅大不同，其中多元布局、高息的各10檔主動台股基金及台股ETF表現最佳。
統計從7月11日至7月30日，台股加權股價指數下挫2千點、跌幅8.88％，OTC指數也跌6.39％；含息報酬率下跌8.54％，店頭市場跌幅5.85％；台股主動基金及台股ETF也都同步下跌，台股主動式基金中平均跌幅為9.86％，138檔台股主動基金中，有30檔打敗大盤。
至於台股大跌這段期間，表現較佳的前10檔台股基金跌幅更縮小為2.55％~4.88％，這10名檔台股基金，包括復華全方位、復華復華基金資金配配置多元；匯豐成功、兆豐台灣金傳主要鎖定傳產族群；台中銀台灣優息、新光臺灣高股息、野村台灣高股息基金主要投資在高股息為主；另PGIM保德信中小型股、台中銀數位時代、第一金店頭市場基金則鎖定在中小型股和OTC股。
上述10檔抗跌基金中復華復華、復華全方位、台中銀數位經濟、野村台灣高股息等基金，今年來績效更逾3成，顯示這幾檔台股基金經理人類股配置有跟上大盤的類股脈動。
除了台股基金之外，台股重挫2千點的這段期間，台股ETF前10名跌幅介於1.69％~5.01％之間，台股ETF跌幅少的前四名幾乎都是屬於高股息ETF，包括永豐優息存股、國泰股利精選30、元大台灣高息低波及凱基優選高股息30等跌幅都在3％以下。
對於台股基金布局，復華復華基金經理人呂宏宇表示，台股7月受美國大選不確定因素與獲利了結賣壓衝擊出現較大回檔，應屬短線修正，長多格局趨勢未變，由於AI浪潮仍屬發展初期階段，台灣科技廠扮演核心供應鏈角色，因此相關趨勢成長題材標的仍是投資主軸，因應大盤類股輪動格局，採多元配置，相對看好營建、金融、消費性電子等群族。
PGIM保德信金平衡基金經理人陳詩晴指出，從技術面來看，台股高檔跌破頸線，反彈又缺乏量能，技術指標進入整理期，且近期美國晶片股表現失利，整體而言，台股大趨勢仍在AI相關與半導體族群，目前可靜候本波回檔的逢低承接時機，現今仍相對看好的類股AI相關的散熱、網通、半導體相關的設備、ASIC、IC設計等，至於傳產股則以價值投資為主。
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