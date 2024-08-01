國泰永續高股息(00878)昨(7/30)公布第3季配息創新高達0.55元、年化配息率衝9.58%，讓132萬小股東笑呵呵。過去是竹科工程師、現在為知名投資理財部落客的知美Jimmy昨依照計畫定期定額買進第20張的00878，這次可領到1萬1000元的配息。知美說，從開始定期定額的19個月以來，領息從幾百元、幾千元到突破1萬元，內心滿滿的成就感，對於很多人酸高股息是左手換右手，他說，如果早點開始，會發現「不管是左手或是右手都已經塞滿滿」。

很多人問知美為何不選擇All in買進，他認為，儘管現在利用後照鏡回頭看，All in確實能夠創造最高報酬，但All in後如果不斷下跌，自己手上沒有現金加碼，反而不一定能夠抱得住，反倒有可能砍在阿呆股。

就是因為知道自己從來不是能夠準確判斷股市漲跌的高手，所以才會選擇善用定期定額，避免掉「擇時」的風險。現在手上有20張的00878，預計配息能夠領到1萬1000元的現金股利，知美說，自己已經有滿滿的成就感。

以下是「知美Jimmy」在臉書分享的原文：

00878國泰永續高股息，第三季配息創新高0.55元！

年化配息率9.6%，想要參與除息8月15日前買進！

★2024年07月31日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第3季配息，預計配發現金股利0.55元，利用公告當天的收盤價格22.97元計算，單季配息率2.39%，年化配息率9.58%。

★再度超乎預期配發0.55元，主打穩定配息、穩定填息的00878，這次配息創新高，年化配息率9.6%，應該又跌破不少觀眾朋友的眼鏡，今天知美持續定期定股，入手第20張的00878，預計這次可以領到1萬1000元的配息，定期定股持續19個月，過程中一路看著領到手的配息，從幾百元、幾千元到突破1萬元，內心真的是有滿滿的成就感，很多人在酸高股息是左手換右手，但如果你早就開始持有，會發現不管是左手還是右手都已經塞滿滿XD。

★00878本次配息資訊如下：

－配息金額：0.55元

－最後買進日：2024年08月15日

－除息日：2024年08月16日

－配息日：2024年09月11日

－無腦定期定股00878國泰永續高股息，該不該停扣?

近期台股上下震盪劇烈，常常有觀眾朋友詢問知美，定期定股00878的計畫會不會停扣？2023年1月，知美開始每個月月底，無腦買進1張00878，第一次買進價格17.11元，放在現在看來或許是便宜價，但在當時卻有不少觀眾認為，已經是需要停扣的昂貴價，今天00878價格從24元高點再度回到22.97元，知美過程中依舊選擇無腦買進一張，因為累積資產才是知美目前的主要目標。

很多觀眾朋友詢問知美，為什麼最初不選擇All in買進，而是選擇分批買入？因為知美深知，自己不是能夠準確預測市場漲跌的高手，最重要的不是追求最高報酬，而是必需讓自己不論價格上漲、下跌都能夠抱得住！

選擇All in買進，現在利用後照鏡回頭看，確實能夠創造最高報酬，但是All in買進後如果不斷下跌，知美自己因為手頭上沒有資金加碼，所以反而不一定能夠抱得住，反而有機會被砍在阿呆股，深知自己從來就不是能夠準確判斷股市漲跌的高手，所以才會選擇善用定期定額，剛好能夠避免掉「擇時」的風險。

也因為過程中是使用閒錢投資，所以現在不論遇到的是00878價格持續上漲、或是反轉下跌，都有把握能夠堅持紀律、長期參與股市。

閒錢定期定額投資，看到價格不斷往上漲，每天光是看著帳面上的獲利越來越高，每次能夠收到的配息越來越多，光是能夠多出一筆額外的財富，看著看著就已經讓人非常心滿意足，看到價格不斷往下跌，也能夠氣定神閒，持續投入讓持有成本繼續降低、累積更多張數，等待後續微笑曲線發揮功效、轉虧為盈。

雖然慢、但其實也很快，目前持有20張00878，預計這次配息已經能夠領到1萬1000元現金股利。

免責聲明：本文獲得「知美Jimmy」授權，文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。