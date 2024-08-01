【時報-台北電】Fed暗示9月降息，激勵隔夜費半指數勁揚7%，輝達暴漲13%、台積電ADR大漲7%、聯電狂飆12%，台指期夜盤勁揚逾400點，市場信心為之一振，台股今日即在晶圓雙雄掌舵喊衝下迎來報復性強彈，盤初大漲逾450點，最高約來到22652點，一舉攻克季線與五日線。觀察盤面上表現，除AI族群走強表態外，又以機器人概念攻勢最為猛烈，指標股所羅門(2359)偕同羅昇(8374)、穎漢(4562)、和椿(6215)、台灣精銳(4583)、高鋒(4510)、聯策(6658)、昆盈(2365)、直得(1597)、盟立(2464)、大拓(8455)、聰泰(5474)等齊步飆漲停，8月伊始迎來好兆頭，列隊迎接8月底的自動化工業展到來。

超微（AMD）上季營收與獲利亮眼，助隔夜股價勁揚4.36%、也讓輝達力甩陰霾勁升12.8%，同時成為台股新靠山，不但提振台股老AI族群緯穎(6669)、廣達(2382)、鴻海(2317)、英業達(2356)等整體氣勢，更讓新AI的機器人概念重燃多頭之火，受惠輝達日前宣布人形機器人開發者計畫，等同宣告人形機器人成為新一波AI發展浪潮，加以台北國際自動化工業展將於8/21~8/24登場，讓機器人大軍磨刀霍霍，8月伊始攻勢猛烈迎來好兆頭。

指標股所羅門(2359)早盤發動強攻亮燈漲停，重登月線及五日線，聰泰、羅昇分別於今日及明日揭露Q2財報，雙雙吸引買盤卡位跟著亮燈攻頂，穎漢(4562)、和椿(6215)、昆盈(2365)、直得(1597)等人氣股也齊秀紅燈歡呼。

分析師表示，聯準會一如預期維持利率不變，並對9月降息釋出鴿派訊號，有利市場重新擁抱科技股。隨著電子股成交比重回升，可聚焦半導體設備、封測材料、上半年財報題材股，以及跌深醞釀轉強的部份AI概念股。(編輯：龍彩霖)