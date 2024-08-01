【時報編譯張朝欽綜合外電報導】聯準會在暗示9月降息後，周四美元表現疲軟。而在日本央行表現出鷹派姿態後，周四日圓持穩，並維持在今年3月以來最高水準。
周三充滿了變數，首先是日本央行上調利率1碼，利率來到近15年最高水準，導致交易員重新評估外匯交易。隨後在周三稍晚，聯準會維持利率不變，但表示考慮降息。
聯準會主席鮑爾說：「如果看到通膨率下降，或多或少與預期相符，(經濟)成長保持相當強勁，勞動力市場與目前狀況保持一致，那麼我認為，在9月的會議上可能會討論降息」。
儘管鮑爾說，政策官員「目前」不考慮降息50基點(2碼)，但市場仍加大對聯準會降息的押注。
高盛策略師認為，鮑爾的言論似乎顯示，9月降息門檻不是很高，「我們繼續預期，7月的通膨數據將是有利的，並且認為，即便(通膨)是可接受的，也可能促使9月降息」。
市場在過去已經消化了9月降息25基點的影響，並加大降息的押注。交易員目前預計今年會有72基點的寬鬆政策。
衡量美元兌換六種貨幣的美元指數，周四幾乎沒有變化，該指數在周三下跌了0.38%，7月累計下跌1.7%，為今年以來最弱月度。
日本央行總裁植田和男說，不排除今年再次升息，日圓周四早盤升到149.1兌1美元。此外日圓在周三上漲1%，創3月中旬以來為高水準。
日本央行也宣布，計畫從2026年1月至3月，將每月的日本政府公債(JGB)購買量減半，至3兆日圓。
Legal and General投資管理的策略師Ben Bennett說，近期日圓反彈，減輕了升息壓力，但日本央行似乎熱衷於升息，可能導致日圓進一步走高，也可能拖累經濟和股市。
日圓在7月上揚了7%，這是自2022年11月以來最強勁的月度表現。日經指數周四上午大跌逾千點。
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