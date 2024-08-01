《興櫃股》咖啡南霸天興櫃初登場 多那之飆漲3成

【時報記者林資傑台北報導】連鎖咖啡烘焙集團在資本市場再添新兵，自南臺灣崛起的多那之(7756)今（1）日以每股參考價68元登錄興櫃交易，開盤以上漲8.82％的74元開出，隨後漲勢擴大，最高上漲33.09％至90.5元，早盤維持逾23％漲勢，興櫃蜜月行情甜蜜。
多那之由麵包師傅王建仁創立，1989年於高雄左營開出首家蛋糕烘焙門市，鑒於市場趨勢變化，從傳統轉型現代化經營，2006年10月開始轉型新型態複合式咖啡，投入複合式門市營運，並以穩健紮實的腳步陸續展店。
多那之目前旗下擁有「多那之」、「卡啡那」及「Mini.D」3個品牌，均為複合式咖啡烘焙品牌，以不同定位及訴求耕耘分眾客群，去年全台總店數突破70家。其中，起家品牌「多那之」採直營、加盟並進模式，目前門市家數最多，客單價約150元。
2013年創立的「卡啡那」訴求古典歐風，注重咖啡師與顧客互動，客單價約350元，以大坪數直營店為主。2021年成立的「Mini D.」則以時尚文青感帶白皙設計裝潢主打平價市場，規畫以加盟發展為主。
多那之2023年合併營收12.5億元、年增8.08％，營業利益1.01億元、年增達43.38％，稅後淨利0.79億元、年增達83.58％，均創歷史新高，每股盈餘（EPS）3.76元。毛利率40.54％、營益率8.1％，亦雙創歷年新高。
多那之2024年上半年自結合併營收6.24億元、年減0.07％，營業利益0.51億元，毛利率41.18％、營益率8.2％。稅前淨利0.46億元、稅後淨利0.37億元，每股盈餘1.8元。展望後市，多那之除持續拓展門市規模，並規畫開創新品牌、開發線上購物，提高品牌能見度。
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