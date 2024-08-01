【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】消息面：

●美國7月ADP就業人數增加12.2萬，低於市場預估的15萬。同時，美國企業新增員工在7月數量創今年1月以來最低，表示勞動力需求已現疲弱，不再像以前那麼吃緊。美國除了就業人數增額減少外，最近幾個月的失業人口也在攀升，申請失業救濟的人也跟著在增加。

●巴勒斯坦武裝團體哈馬斯的領袖哈尼亞，在伊朗遇刺身亡，市場擔憂中東緊張情勢惡化。還有EIA統計，上周美國原油庫存大減343.6萬桶，遠高於市場預估減少108.8萬桶。因此，國際油價大漲，像是紐約期油上漲3.18美元或4.26%，每桶為77.91美元。另外，月底結算的倫敦布蘭特9月期油，也漲2.09美元或2.66%，每桶為80.72美元。

●美國聯準會一如外界預期，這次維持原利率不變，美元匯價偏弱，另方面，日圓因受到日本央行突然升息所加持，匯價走強。美匯指數盤中低點曾跌至103.926點，跌幅在0.6%，7月累計共跌1.7%。至於日圓兌一美元曾升至149.64價位，是3月19日以來最高，日圓一度升幅高達2.05%。

●國際金價續漲，紐約期金漲0.9%，每盎斯為2473美元。現貨金曾漲1.66%，每盎斯盤中高點為2450.97美元，最後收在2447.51美元，上漲1.51%。匯銀人士認為，金價走勢目前主要取決於中東的戰火是否擴大。